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बैठक:अर्बन टास्क फोर्स की बैठक आज

बेगूसराय2 दिन पहले
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नगर निगम के सभागार में बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर जिला प्रतिरक्षण विभाग द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है। यह जानकारी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ हरेराम कुमार ने दी है। बैठक में शहरी प्रतिरक्षण नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना, नगर निगम क्षेत्र के सभी पार्षद, नगर प्रबंधक, शहरी व ग्रामीण सीडीपीओ के अलावे अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

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