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कोविड के खिलाफ जंग:10 दिन में 8346 का टीकाकरण, लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो अंतिम दो दिनों में 5908 को लगेगा टीका

बेगूसराय5 घंटे पहले
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  • प्रथम चरण में जिलेभर में रजिस्टर्ड 14254 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना है

दूसरे चरण का टीकाकरण फरवरी के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ हो सके तथा प्रथम चरण का लक्ष्य पूरा हो जाय इसके लिए अगले दो दिनों में लगभग छह हजार रजिस्टर्ड लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 21 बूथ पर 4 व 5 फरवरी को भी टीकाकरण अभियान चलाया जायगा। ज्ञात हो कि प्रथम चरण में रजिस्टर्ड 14254 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना है, लेकिन पिछले दस टीकाकरण शिविर में अबतक 8346 लोगों को टीका लगाया गया है।

बाकी के दो दिनों में 5908 टीकाकरण करना हैै। इसको लेकर बुधवार को राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी मनोज कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक निर्देश एवं प्रशिक्षण दिए। इस दौरान ईडी ने कहा कि हर हाल में 5 फरवरी तक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सक एवं कर्मियों को टीका लगा दिया जाए, ताकि 6 फरवरी से द्वितीय चक्र प्रारंभ हो सके।

जनवरी के छह में 4597 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, लक्ष्य था 6393

मालूम हो कि वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू हुआ था। प्रथम चरण में जनवरी माह में छह दिन टीकाकरण किया गया। जबकि फरवरी में पांच दिन टीकाकरण होना है, जिसमें से एक, दो और तीन फरवरी को टीकाकरण किया जा चुका है। जनवरी में टीकाकरण के लिए छह दिनों में कुल 63 जगहों पर बूथ बनाए गए। जहां 4597 रजिस्टर्ड लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसके लिए जिले के कुल 6393 फ्रंटलाइन वर्कर जो रजिस्टर्ड थे को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था।

टार्गेट पूरा करने बढ़ाया गया बूथ और टीकाकरण दिवस

कोविड-19 के वैक्सीनेशन में तेजी लाने और समय पर टारगेट पूरा करने के लिए फरवरी में बूथ की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले औसतन दस से ग्यारह बूथ पर वैक्सीनेशन होता था। लेकिन फरवरी में 19-21 बूथों पर वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया है। फरवरी के तीन दिनों में ही कुल 2793 लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया गया है। हांलाकि इन तीन दिनों में 5695 रजिस्टर्ड लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था।

कब-कब हुआ टीकाकरण

16 जनवरी को जिले के सात बुथो पर 793 में से 569 लोगों ने टीका लगवाया। इसके बाद 18 जनवरी को आठ बूथों पर 800 में से 658, 19 जनवरी को आठ बूथों पर 800 में से 617, 21 जनवरी को आठ बूथों पर 800 में से 580, 25 जनवरी को 16 बूथों पर 1600 में से 1013 और 28 जनवरी को 16 बूथों पर 1700 में से 1160 जबकि फरवरी में एक फरवरी को 19 बूथों पर 2920 में 1525, दो फरवरी को 19 बूथों पर 1714 में से 706 और तीन फरवरी को 21 बूथों पर 1061 में से 562 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया।

टीका नहीं लगवाने वाले कर्मियों का रुकेगा वेतन

मालूम हो कि पांच फरवरी तक जिला के सभी सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन टीका लगा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बाकी के बचे हुए दो दिनों में प्रत्येक दिन जिले के 19 स्थानों पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जबकि 6 फरवरी से जिला के राजस्व विभाग में काम करने वाले सभी कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। प्रथम चरण के टीकाकरण को दो दिनों में पूरा करने का स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य रखा है। इसके लिए एक फरवरी से ही निजी क्लीनिक के चिकित्सक व कर्मियों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है।

जिसके कारण निजी क्लिनिक के संचालक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की बेचैनी बढ़ गई है। साथ ही वैसे आंगनवाड़ी की सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता वैसे फ्रंटलाइन वर्कर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, उन पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई है। जिसके कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा कार्यकर्ता इन दिनों लगातार सदर अस्पताल का चक्कर लगाते देखा जा रहा है।

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