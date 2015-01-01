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बीहट:हथियार सहित ग्रामीणों ने दबोचा, किया पुलिस के हवाले, भेजा जेल

बेगूसराय3 घंटे पहले
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चकिया ओपी क्षेत्र के अमरपुर पंचायत के प्रेमचन्द्र नगर गांव के बांध पर हथियार लहराते अपराधी को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार, प्रेमचन्द्र नगर गांव निवासी मिथिलेश साह के पुत्र अरविंद कुमार ने चकिया ओपी पुलिस को लिखित आवेदन देते हुए कहा कि चकिया ओपी के चकबल गांव निवासी कैलाश सहनी के पुत्र ऋतिक कुमार हथियार लहराते हुए मेरे घर पर आया और गाली गलौज करने लगा।

मना करने पर जान से मारने के लिए हथियार हम पर तान दिया। जिस पर हम जान बचाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़कर उसे पुलिस को हवाले कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ओपी अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी ऋतिक कुमार को थाना में दर्ज मामल के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

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