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बाजार:विनय हुंडई शोरूम पपरौर ने लॉन्च किया नया आई-20, ग्राहकों को आ रहा है रास

बेगूसराय3 घंटे पहले
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बेगूसराय के पपरौर स्थित विनय हुंडई शो-रूम में शनिवार को कंपनी ने नया आई-20 लॉन्च किया। इसको लेकर शो-रूम के प्रोपराइटर निशांत कुमार, ब्रांच हेड नवीनचंद्र वर्मा और सेल्स हेड विवेकानंद ने नए आई-20 के बारे में बताया कि कंपनी के नए आई-20 के साथ तीन पावरट्रेन पेश करेगी। जिसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन और एक लीटर पेट्रोल टर्बाे इंजन शामिल है।

डीजल वेरिएंट में अब केवल मैनुअल गियर बॉक्स है, जबकि एक लीटर पेट्रोल वेरिएंट में सेगमेंट-फर्स्ट आईएमटी और डीसीटी दोनों विकल्प है। डीसीटी सबसे महंगा वेरिएंट है। इसके अलावे बताया कि हुंडई आई-20 एक डीजल इंजन और दो पेट्रोल इंजन है। डीजल इंजन 1493 सीसी का है।

जबकि पेट्रोल इंजन 1197 सीसी और 998 सीसी का है। यह मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। वैरिएंट और फ्यूल टाइप के आधार पर आई-20 का माइलेज 19.65 से 25.5 केएमपीएल है। आई-20 एक पांच सीटर हैचबैक है और इसकी लंबाई 3995, 1775 की चौड़ाई और 2580 का व्हीलबेस है। सेफ्टी के लिहाज से कार में छह एयर बैग है। इसमें ऐपल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो के साथ 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम है। इसके अलावा वायरलेस, स्मार्टफोन चार्जर, ऐग्बिएट लाइटिंग, बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स हैं।

लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स से लैस होगी आई-20
न्यू जेनरेशन आई-20 लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स से लैस होगी। इसमें रियर पार्किग, सेसर्स और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर शामिल है। साथ ही कहा कि यह गाड़ी सेंसर डिस्प्ले के साथ वाहन सुरक्षा प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, हिल असिस्ट कंट्रोल सहित अन्य सुविधा से लैस है। इसके अलावे इसमें सात स्पीकर बॉस ऑडियो सिस्टम और ऑक्सी वॉटर प्यूरीफायर है।

हुंडई का दावा है कि यह वायु शोधक प्रणाली की तुलना में अधिक कुशल है। इसके अलावे तकनीक अन्य विशेषताओं में कूलिंग पेड के साथ वायरलेस फोन चाजिंग, एक ब्लू एम्बिएंट लाइट थीम और हुंडई की ब्लू लिंक शामिल है। इसके अलावे कार में एलईडी डीआरएल, एलईडी टेललैम्प, रेन सेसिंग वाइपर, 16 इंच का डायमंडल कट अलॉय वील्ज और रूफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है।

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