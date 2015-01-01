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अनुपयोगी:नावकोठी में निर्मित गोदाम उद्घाटन के बाद से ही बंद

नावकोठी3 घंटे पहले
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  • कार्य में नहीं आने से है अनुपयोगी, किसी का ध्यान नहीं

प्रखंड मुख्यालय के वार्ड संख्या-01 में बना खाद्य सुरक्षा गोदाम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। इस गोदाम का निर्माण 73 लाख 62 हजार 195 रुपए की लागत से वर्ष 2014 में किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने वीडियो कंफ्रेंसिंग से जनवरी 2015 में किया गया था। इस गोदाम के निर्माण होने से आम आवाम में खुशी थी कि क्रय किए गए अनाजों के भंडारण की सुविधा मिलेगी।

भंडारण किए गए अनाजों को खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता संरक्षण के तहत कम भाड़े की लागत से जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं को उपलब्ध कराने की योजना थी, पर विडम्बना है कि उद्घाटन के पांच वर्ष से ज्यादा समय हो जाने के बाद भी इसमें आज तक एक छटाक अनाजों का भंडारण नहीं किया गया है। इस गोदाम पर आसपास के किसानों का खलिहान बना हुआ है।

इस पर किसानों ने मक्का का ठठेरा रख दिया है अथवा धान का बोझा रख दिया है। इसके खिड़कियों में लगे शीशे टूटकर गिर गए हैं। वर्षा के पानी गिरने वाला पाइप टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस संबंध में प्रभारी कृषि पदाधिकारी प्रमेश्वर पासवान से पूछने पर बताया कि कृषि विभाग द्वारा इस गोदाम का निर्माण करवाया गया। इस गोदाम का उपयोग पैक्स द्वारा क्रय गए अनाजों का भंडारण किया जाना था। विगत कई वर्षों से पैक्स द्वारा अनाजों का क्रय और भंडारण नहीं किए जाने के फलस्वरूप बंद है।

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