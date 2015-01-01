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पोषण वाटिका:गर्भावस्था के दौरान अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें महिलाएं, जच्जा-बच्चा दोनों रहेंगे स्वस्थ

बेगूसराय3 घंटे पहले
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  • गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म का आंगनबाड़ी केंद्राें पर किया गया आयोजन

सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा गृह भ्रमण कर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म का आयोजन शनिवार को किया गया। इस मौके पर पिरामल फॉउंडेशन के बिटीओ मेराज हसन के द्वारा केंद्र संख्या 57 मोरतर, केंद्र संख्यां 56 का जांच किया गया। वहीं महिला पर्यवेक्षिका पुष्पा कुमारी के द्वारा केंद्र संख्या 34 एवं 37 व पर्यवेक्षिका लालिमा कुमारी के द्वारा केंद्र संख्या 62 एवं केंद्र संख्या 64 भ्रमण किया गया।

केंद्र भ्रमण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अतिशिघ्र रजिस्ट्रेशन करवा लेने की सलाह दी गई तथा टीकाकरण, आयरन, कैलसियम का सेवन, आहार विविधता जैसे हरा पत्तेदार साग- सब्जी, मांस, मछली, दूध, दही, दलहन पदार्थ का भरपूर मात्रा में सेवन करने के साथ-साथ दिन में आराम करने की सलाह दी गई। वहीं प्रसव पूर्व जांच नियमित रूप से कराने की भी सलाह दी गई।

साफ-सफाई के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। प्रथम बार हुई गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एव जेएसवाई योजना की भी विस्तार पूवर्क जानकारी दी गई। मौके पर सेविका सुनीता कुमारी, वीणा कुमारी, रीना कुमारी आदि मौजूद थी।

महिलाओं की गोद भराई कर दी पौष्टिक आहार लेने की जानकारी

गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु की बेहतर स्वास्थ्य को लेकर क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों पर समारोह पूर्वक शनिवार को गोद भराई रस्म की अदायगी की गई। इस कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर रंगोली बना उसे भलीभांति सजाया गया। समारोह में गर्भवती महिला एवं गर्भस्थ शिशु की बेहतर स्वास्थ्य के लिए महिलाओं द्वारा मंगल गीत गायन किया गया।

गोद भराई रस्म में पोषक क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं सहित अन्य दर्जनभर महिलाओं ने भाग लिया। सेविकाओं के द्वारा गर्भवती महिलाओं के सम्मान में उसे चुनरी ओढ़ा तिलक लगाकर उसे सम्मानित किया गया। गोद भराई के दौरान गर्भस्थ शिशु की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गर्भवती महिलाओं के गोद मे पोषण संबंधी पुष्टाहार फल सेव, संतरा, बेदाना, दूध, अंडा, दाल सेवन करने का तरीका बताया गया। साथ ही गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन की गोली खाने के लिए सलाह दी। सीडीपीओ किरण बाला दिवाकर ने कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।

बखरी में गर्भवती माताओं के बीच गोद भराई कार्यक्रम

बखरी नगर के वार्ड संख्या आठ स्थित इस्माइल नगर आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 42 में शनिवार को सेविका नूतन कुमारी द्वारा गर्भवती माताओं के बीच गोद भराई की रस्म अदा की गई। बिहार सरकार एवं आईसीडीएस के निर्देश के आलोक में सेविका द्वारा गर्भवती महिलाओं के बीच फल, चावल, दाल, साग सब्जी, सिंदूर, आईना, कंघी, टिकली देकर गोद भराई की रस्म पूरी की गई।

सेविका ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं का समुचित पोषण हो, ताकि जच्चा एवं बच्चा दोनों सुुुरक्षित व तंंदुरुस्त रह सकें। इसलिए इस रस्म को महत्वपूर्ण समझते हुए सरकार ने आने वाले भविष्य के लिए अच्छी पहल की शुरुआत की है। मौके पर विकास मित्र संघ के नगर अध्यक्ष विपिन कुमार राम, सहायिका सलिया देवी, गर्भवती महिलाएं रिंकू देवी, नीतू देवी, उषा देवी, अनिता देवी, किरण देवी, ज्योति देवी, बेबी देवी, आरती देवी, माला देवी, बबिता देवी आदि उपस्थित हुए।

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