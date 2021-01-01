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पुण्यतिथि:राजनीति के प्रकाशपुंज थे श्री बाबू

बेलागंजएक घंटा पहले
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  • पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की मनी 60वीं पुण्यतिथि

श्रीबाबू का जीवन राजनीतिक जगत के प्रकाश पुंज हैं। बिहार में अगर वास्तव में कोई विकास पुरुष हुआ, तो वो थे श्री बाबू। ये बातें रविवार को क्षेत्र के वयोवृद्ध किसान नेता मदन मोहन वर्मा ने श्री बाबू की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अंधकार के इस युग में वे स्वच्छ राजनीति की चाह रखने वाले लोगों के लिए बिहार केसरी प्रकाश स्तम्भ हैं।

श्री कृष्ण सिंह भले हीं बिहार के मुख्यमंत्री थे, मगर उनकी गिनती पूरे देश में एक स्वच्छ छवि के कद्दावर नेताओं में होती थी। श्रीबाबु देश के एक मात्र ऐसे नेता रहे जो अपने चुनाव क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाते थे। किसान नेता मदन मोहन वर्मा ने कहा कि नेयामतपुर आश्रम राष्ट्रीय धरोहर होने के साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय किसान नेता पं. यदुनंदन शर्मा का कर्मभूमि रहा है।

बिहार सरकार को इस पवित्र स्थल को पर्यटक स्थल का दर्जा देना चाहिए। रविवार को प्रखंड के ऐतिहासिक नेयामतपुर आश्रम में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की 60वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पंडित यदुनंदन शर्मा किसान विकास मोर्चा के संयोजक रविशंकर कुमार ने की। सभा में युवा सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन सागर, आश्रम विकास समिति के संयोजक रविशंकर कुमार, चंदन कुमार, कुणाल शर्मा, मोहित त्रिपाठी, कन्हैया शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे।

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