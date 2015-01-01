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योजना:भभुआ के 149 किसानों को मिलेगा जीरो टिलेज प्रत्यक्षण बीज योजना का लाभ

भभुआ5 घंटे पहले
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  • रबी सीजन में किसान हो सकेंगे लाभान्वित,पंचायतों में कोटिवार चिह्नित होंगे किसान
  • जीरो टिलेज विधि से किसी भी फसल के बुवाई से उत्पादकता में वृद्धि होती है

कृषि विभाग के संचालित विभिन्न बीज योजना के तहत लक्ष्य का आवंटन प्रखंड वार कर दिया गया है। भभुआ की 22 पंचायतों की 149 किसानों को जीरो टिलेज बीज प्रत्यक्षण कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। बीज वितरण की यह योजना दो हिस्सों में बांटी गई है। इसके तहत अलग-अलग कोटि के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।

यह इसलिए ताकि बीज योजना का लाभ हर वर्ग के किसानों को भी मिल सके। पंचायतों में सामान्य कोटी के किसानों की संख्या तीन होगी। योजना के तहत ज्यादातर पंचायतो में 1 अनुसूचित जाति के किसान को भी चिन्हित कर लाभान्वित किया जाएगा। इसी तैयारी शुरू कर दी गई है।
जीरो टिलेज प्रत्यक्षण के तहत सीधी बुवाई के लिए 84 लाभुक होंगे चिन्हित: कृषि कार्यालय के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जीरो टिलेज बीज प्रत्यक्षण कार्यक्रम के दो हिस्से हैं। एक में जीरो टिलेज विधि से गेहूं बीज की सीधी बुवाई होगी। इस योजना के तहत विभिन्न पंचायतों के 84 किसानों को चिन्हित किया जाएगा। इसमें 19 किसान अनुसूचित जाति से होंगे। इसी तरह जीरो टिलेज मशीन से प्रत्यक्षण कार्यक्रम के तहत कुल 65 किसान चयनित किए जाएंगे। इनमें से 15 अनुसूचित जाति के होंगे।

खेत में खरपतवार नहीं है तो सीधी बुवाई जीरो टिलेज सीड मशीन से कर सकते हैं
खेत में खरपतवार नहीं है तो जीरो टिलेज सीड मशीन से सीधी बुवाई कर सकते हैं। इसमें फसल काटने के बाद सीधे बुवाई कर सकते हैं। मशीन में खाद और बीज साथ में डालना होता है, वो उतनी जगह में खोदती है, जितनी जगह में बीज बोना होता है, क्योकि जुताई से खेत की ऊपरी सतह की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। जिससे फसल तेज हवा और पानी से गिर जाती है।

वहीं इस तकनीक से बोई गयी फसल कम गिरती है। दरअसल आमतौर पर किसान कल्टीवेटर से जुताई करता है, क्योंकि शुरू से यही चला आ रहा है। पहले लोग खरपतवार खत्म करने के लिए गहरी जुताई करते थे। साथ ही पहले सिंचाई के साधन भी सीमित थे, इसलिए खेत में नमी बरकरार रखने के लिए किसान खेत की जुताई करते हैं।
कृषि वैज्ञानिकों ने कहा-इससे फसल की उत्पादन बढ़ जाती है
कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जीरो टिलेज विधि से किसी भी फसल के बुवाई से उत्पादकता में वृद्धि होती है। पारंपरिक विधि की तुलना में जीरो टिलेज तकनीक बेहतर है। इससे फसल की उत्पादन बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए योजना के दो हिस्से किए गए हैं। क्योंकि सक्षम व समृद्ध किसान प्रत्यक्षण की बुवाई मशीन से कर सकते हैं। वही असक्षम किसान मशीन से बुवाई करने में असफल रह जाते हैं।

इसके चलते उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जीरो टिलेज तकनीक के तहत सीधी बुवाई के लिए योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित की गई है। सीधी बुवाई में किसान खेत में धारीदार लाइनिंग कर उसमें गेहूं के बीज डालते हैं। इसमें एक निश्चित दूरी पर बीच डाले जाते हैं। वहीं दूसरी हिस्से के तहत मशीन से बीज की बुआई होती है। इसके लिए ज़ीरो टिलेज तकनीक के तहत बुवाई की मशीन बनाई गई। यह ट्रैक्टर संचालित होता है।
योजना के तहत किसानों का चयन किया जा रहा
इस संदर्भ में सदर प्रखंड कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार ने कहा विभिन्न पंचायतों के लिए जीरो टिलेज बीज प्रत्यक्षण कार्यक्रम के तहत लक्ष्य का उपावंटन कर दिया गया है। किसानों का चयन भी किया जा रहा है।

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