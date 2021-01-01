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कोरोना अपडेट:1975 की जांच रिपोर्ट में 3 मिले नए कोरोना पॉज़िटिव

भभुआ4 घंटे पहले
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  • कुल पॉज़िटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1850 पहुंची

बुधवार को 1975 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट में 3 नए कोरोना पॉज़िटिव मरीज मिले हैं। इधर,कोरोना पॉज़िटिव 6 मरीज स्वस्थ हुये हैं। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार तिवारी ने की है। अब कुल पॉज़िटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1850 पहुंच गई है। इनमें से अब तक कुल 1835 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इनमें बुधवार को डिस्चार्ज किए गए 6 मरीज भी शामिल हैं। जबकि 12 की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य महकमा से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को कुल 1975 संदिग्धों का सैंपल लेकर कोरोना जांच की गई।

इस तरह से जिले में अब कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 3 रह गई है। सभी पॉज़िटिव मरीज होम आईसुलेशन में हैं। स्वास्थ्य महकमा लोगों को घरों से बाहर निकालने पर हर हाल में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने की नसीहत दे रहा है।असल में अब तक जिले में कुल 465553 संदिग्धों का सैंपल लेकर कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें 460860 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रतिदिन संदिग्धों का सैंपल लेकर कोरोना जांच की जा रही है।

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