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गिरफ्तारी:खमीदौरा मोड़ के पास 164 टेट्रा पैक शराब के साथ 2 गिरफ्तार

भभुआएक घंटा पहले
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  • विभाग की टीम के द्वारा शनिवार की सुबह जांच के दौरान की कार्रवाई

बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होते ही शराब तस्कर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं तो दूसरी तरफ मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक दुर्गावती थाना क्षेत्र के खमीदौरा मोड़ के पास एन एच 2पर उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा शनिवार की सुबह जाँच के दौरान दो बाईक से 164 पीस 180 मिली टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है।शराब लेकर जा रहे दो तस्करो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार तस्कर लियाकत अली ग्राम सकलडीहा थाना सकलडीहा एवं राहुल कुमार यादव ग्राम बरचका खुर्द थाना चंदौली दोनो जिला चंदौली के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा दुर्गावती थाना क्षेत्र के खमीदौरा दौरा मोड़ के पास एनएच 2 पर शराब के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में सुबह 7:30 बजे एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल से बैग लिए हुए एक युवक को रोका गया। उसकी जांच की गई तो झोले एवं डिग्गी से 98 पीस 180एमएल टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक राहुल कुमार यादव जिला चंदौली का निवासी है। थोड़ी ही देर बाद एक टीवीएस मोटरसाइकिल को रोककर चेक किया गया तो उसके पास 66 पीस 180 एमएल टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब बरामद किया गया।

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