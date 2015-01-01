पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना अपडेट:2875 की जांच में मिले आठ पॉजिटिव, 5 लोग हुए स्वस्थ

भभुआएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • एक्टिव मरीज हैं 24, अबतक 12 की मौत

जिले में गुरुवार देर शाम तक कुल 2875 कोरोना संदिग्धों की जांच सैंपल लेकर की गई। जिसमें 8 संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉज़िटिव होने की आई। इस तरह से अब कुल मरीजों की संख्या 24 है। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉ.अरुण कुमार तिवारी ने की है। दरअसल गुरुवार देर शाम तक जिले के सदर अस्पताल भभुआ,अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया समेत विभिन्न पीएचसी में रैपिड एंटीजन किट व ट्रू नेट मशीन से कोरोना संदिग्धों की जांच सैंपल लेकर की गई। जिसमें 8 संदिग्ध की रिपोर्ट ट्रू नेट से जांच में कोरोना पॉज़िटिव आई।

इनमें से 7 की पॉज़िटिव होने की रिपोर्ट पटना से जबकि 1 की ट्रू नेट से आई है। इस तरह से अब जिले में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1544पहुंच गई है। अब तक कुल पॉज़िटिव 1544 में से 1508 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इनमें से गुरुवार को डिस्चार्ज किए गए 5 मरीज भी शामिल हैं। उधर, अब तक 12 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना पॉज़िटिव मरीजों में से 20 का इलाज़ जिले के कोविड-19 में चल रहा है जबकि 4 कोरोना पॉज़िटिव होम आईसुलेशन में हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें