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कोरोनावायरस:2875 संदिग्धों की जांच में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव

भभुआ37 मिनट पहले
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जिले में शुक्रवार देर शाम तक कुल 2875 कोरोना संदिग्धों की जांच सैंपल लेकर की गई। जिसमें चार संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉज़िटिव होने की आई। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉ.अरुण कुमार तिवारी ने की है। दरअसल शुक्रवार देर शाम तक जिले के सदर अस्पताल भभुआ,अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया समेत विभिन्न पीएचसी में रैपिड एंटीजन किट व ट्रू नेट मशीन से कोरोना संदिग्धों की जांच सैंपल लेकर की गई। जिसमें 1 संदिग्ध ट्रू नेट मशीन से जांच में कोरोना पॉज़िटिव आए जबकि 3 की कोरोना पॉज़िटिव होने की रिपोर्ट पटना से आई।

इस तरह से अब जिले में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1513पहुंच गई है। अब तक कुल पॉज़िटिव 1513में से 1493मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इनमें से शुक्रवार को डिस्चार्ज किए गए 1 मरीज भी शामिल हैं। उधर, अब तक 12 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना पॉज़िटिव मरीजों में से 5 का इलाज़ जिले के कोविड-19 में चल रहा है जबकि 3 कोरोना पॉज़िटिव होम आईसुलेशन में हैं।

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