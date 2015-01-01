पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोनावायरस:2875 संदिग्धों की जांच में नए मिले 4 पॉजिटिव

भभुआ2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मरीजों की संख्या 1638 पहुंची,1614 हुए डिस्चार्ज

जिले में कोरोना के 2 मरीज गुरुवार को स्वस्थ हुए हैं। जिन्हें घर भेज दिया गया है। हालाकि इन्हें होम आईसुलेशन में रहने की सलाह दी गई है।इधर,2875संदिग्धों में गुरुवार को 4 नए पॉज़िटिव मिले हैं। पॉजिटिव मिले 4 नए मरीजों की रिपोर्ट पटना से जांच में पॉजिटिव आई है। दरअसल गुरुवार देर शाम तक कुल 2875 कोरोना संदिग्धों की जांच सैंपल लेकर की गई।

जिसमें एक संदिग्ध की रिपोर्ट जांच में जिले के स्थानीय अस्पतालों से कोरोना पॉज़िटिव होने की नहीं आई। इस तरह से अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 12 पहुंच गई है। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार तिवारी ने की है। इस तरह से अब कुल पॉज़िटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1638 पहुँच गई है। जबकि 12 की मौत हो चुकी है।

इनमें से अब तक कुल 1614 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। गुरुवार को डिस्चार्ज किए गए 2 मरीज इनमें शामिल हैं। बता दें कि प्रतिदिन जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में संदिग्धों का सैंपल लेकर कोरोना जांच की जा रही है। उधर, स्वास्थ्य महकमा लोगों को घरों से बाहर निकालने पर हर हाल में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने की नसीहत दे रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें