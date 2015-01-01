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खुशखबरी:9 संबद्ध कॉलेजों को मिला दीपावली का तोहफा, आज मिलेगी अनुदान राशि

भभुआएक घंटा पहले
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  • दीपावली और महापर्व छठ को लेकर विश्वविद्यालय के नौ कॉलेजों को मिलेगा लाभ

दीपावली एवं छठ महापर्व को देखते हुए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने 9 संबद्ध कॉलेजों को अनुदान की राशि देने के लिए चेक निर्गत कर दिया है। शुक्रवार को संबंद्ध कॉलेजों के खाते में अनुदान की राशि पहुंच जाएगी। कुलसचिव कर्नल श्यामानंद झा ने बताया कि बैंक को 9 कॉलेजों का नाम एवं किस कॉलेज को कितनी राशि भेजनी है उसकी सूची उपलब्ध करा दी गई है। शुक्रवार को आरटीजीएस के जरिए उन सभी कॉलेजों के खाते में राशि पहुंच जाएगी। बताया कि 16 संबद्ध कॉलेजों में से 9 कॉलेजों ने 12 प्वाइंट को पूरा किया था। जिसका चेक बैंक को भेज दिया गया है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग से 16 संबंद्ध कॉलेजों के लिए 34 करोड़ 58 लाख 66 हजार चार सौ रुपया राशि मिला है। यह राशि शैक्षणिक सत्र 2009-12 और 2010-13 के लिए है।

सरकार ने सत्र 2009-12 के लिए 16 करोड़ 37 लाख 58 हजार 600 रूपया एवं सत्र 2010-13 के लिए 18 करोड़ 21 लाख सात हजार 800 रूपया विमुक्त किया है। जिन कॉलेजों ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप फार्मेंट जमा किया था। वैसे कॉलेजों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय ने चेक निर्गत कर दिया है। वहीं अन्य सात कॉलेजों द्वारा सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप विपत्र भेजने पर अनुदान मिलेगा। अनुदान राशि पाने वाले कॉलेजों में आरा के साथ-साथ बक्सर, रोहतास, कैमूर के भी कई कॉलेज शामिल हैं। इधर कॉलेजों को राशि मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

अनुदान राशि पाने वाले कॉलेजों ने विश्वविद्यालय के सभी 12 मानकों को किया था पूरा

इन कॉलेजों को मिला अनुदान
राधा-शांता महाविद्यालय तिलौथू रोहतास को शैक्षणिक सत्र, 2009-12 में 1,46,92,800 एवं सत्र, 2010-13 में 1,50,00000, आईटीएसएम कॉलेज विक्रमगंज को शैक्षणिक सत्र, 2009-12 में 1,50,00000 एवं 2010-13 में 1,32,62,400, जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय बक्सर को शैक्षणिक सत्र, 2009-12 में 27,68,100 एवं सत्र 2010-13 में 25,90,200, हरी नारायण साह भुवनेश्वर जनता कॉलेज धनसोई बक्सर को शैक्षणिक सत्र, 2009-12 में 83,26,200 एवं सत्र 2010-13 में 94,70,700, मनोरमा देवी रामरति पटेल डिग्री महिला कॉलेज भभुआ को शैक्षणिक सत्र, 2009-12 में 1,20,70,500 एवं 1, 50,00000, महाराणा प्रताप कॉलेज मोहनियां कैमूर को शैक्षणिक सत्र, 2009-12 में 1,42,02,300 एवं सत्र 2010-13 में 1,50,00000, जगदेव मेमोरियल कॉलेज सकरी कुदरा को शैक्षणिक सत्र, 2009-12 में 98,85,000 एवं सत्र 2010-13 में 94,62,000, बीएस कॉलेज बचरी पीरो को शैक्षणिक सत्र, 2009-12 में 52,71,900 एवं सत्र 2010-13 में 1,03,58,700 और शहीद संजय सिंह महिला कॉलेज भभुआ को शैक्षणिक सत्र, 2009-12 में 1,27,35,000 रुपए मिलेंगे।

छात्रा ऐश्वर्या के न्याय की मांग को लेकर आइसा ने किया हंगामा
आरा|आइसा ने देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत श्रीराम कॉलेज की छात्रा ऐश्वर्या के सांस्थानिक हत्या के खिलाफ बस स्टैंड परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। छात्रा ऐश्वर्या के न्याय की मांग की। सभा का संचालन आइसा जिलासचिव रंजन कुमार ने किया। राज्यसचिव सबीर कुमार ने कहा कि श्रीराम कॉलेज दिल्ली की छात्रा द्वारा आत्महत्या, सांस्थानिक हत्या है। सरकार इस देश के दलित-पिछड़े तबकों से आनेवाले छात्रों को शिक्षा से बेदखल कर देना चाहती है। सरकार ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देकर समाज में जो गैरबराबरी है उसको बढ़ावा दे रही है।

इस देश के बहुत ही कम लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है बावजूद इसके सरकार ने कोरोना काल मे ऑनलाइन एग्जाम लिया जिसका परिणाम हुआ कि कई छात्रों ने भी उस समय में आत्महत्या की थी। छात्र संगठन आइसा प्रतिरोध दिवस के माध्यम से सरकार से ऐश्वर्या की न्याय की मांग करता है। पुतला दहन में जिला संयोजक शिवप्रकाश रंजन, विकास, लालजी शर्मा, राकेश, रौशन, धीरेन्द्र, अमोद एवं अमन सहित कई लोग थे।

वेतन भुगतान को लेकर अतिथि शिक्षकों ने कुलसचिव के पास लगाई गुहार
आरा|वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने वेतन भुगतान को लेकर कुलसचिव श्यामानंद झा से मुलाकात की। दीपावली अथवा छठ महापर्व से पहले भुगतान करने के लिए फरियाद लगाया। कहा कि कोविड-19 के समय हम सभी अतिथि शिक्षकों ने महाविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन नोट्स भी अपलोड किया था। आने एवं जाने के समय हमलोग प्रतिदिन बॉयोमैट्रिक से उपस्थिति भी दर्ज करा चुके है। इसके बावजूद हमलोगों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान की बात करने पर कॉलेज प्रबंधन विश्वविद्यालय से संपर्क करने की बात कह रहा है। इधर हम सभी अतिथि शिक्षकों की सूध लेना वाला कोई नजर नहीं आ रहा है।

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