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मिलेगा लाभ:हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खराब होने पर नया नंबर प्लेट जारी होगा

भभुआएक घंटा पहले
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  • हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर थाने में दर्ज करानी होगी एफआईआर

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के टूटने खराब होने पर नया नंबर प्लेट जारी किया जाएगा। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर अब थाने में एफआईआर दर्ज करानी होगी। अब तक गाड़ी चोरी होने पर ही वाहन मालिक थाने में एफआईआर दर्ज कराते थे। लेकिन अब वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एचएसआरपी चोरी होने या खो जाने पर भी वाहन मालिकों को थाने में एफ आई आर दर्ज करानी होगी।

एफआईआर की कॉपी वाहन 4 पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही दूसरा नंबर प्लेट जारी किया जाएगा. प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के चलते यह नई व्यवस्था लागू की गई है। जिसमें कहा गया है कि वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अगर खो जाती है चोरी हो जाती है या टूट जाती है तो वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद एफआईआर की कॉपी को वाहन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।जिसके बाद नई नंबर प्लेट लग पाएगी।

नंबर प्लेट कर रखा जाएगा रिकॉर्ड
इसमें प्लेट बदलने का विवरण लिखना होगा। वाहन के आगे और पीछे दोनों नंबर प्लेटों में पृथक 10 अंक का यूनिक नंबर होता है। इसलिए किसी एक प्लेट को अगले से बदला जा सकता है।इसमें दोनों नंबर प्लेट बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।डीलर वेंडर आरटीओ बदली गई प्लेट के टुकड़े-टुकड़े करने के बाद नष्ट कर देंगे। ऐसे नंबर प्लेट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

जिसमें अधिकारी कभी भी इसकी जांच कर सकेंगे।नंबर प्लेट वाहन के विंडस्क्रीन पर इंधन के प्रकार पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिकल के अनुसार स्टीकर लगाए जाएंगे। जिससे वाहनों की पहचान हो सकेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टूटने खराब होने की स्थिति में नया नंबर पर एक जारी किया जाएगा।

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