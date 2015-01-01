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केस दर्ज:चार बच्चों की मां को भगा ले गया युवक, केस दर्ज

भभुआएक घंटा पहले
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  • भभुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की है महिला

भास्कर न्यूज | भभुआ चार बच्चों की मां (महिला) को बहला-फुसलाकर एक आरोपी भगा ले गया है। भगा ले जाई गई महिला भभुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की है। इस मामले को लेकर पीड़ित पति ने भभुआ थाना क्षेत्र के बेतरी गांव निवासी एक युवक को आरोपी बनाते हुए सदर थाना भभुआ में एफआईआर का आवेदन देकर नामजद किया है। सदर थाना में दिए गए आवेदन में महिला का पति ने कहा है कि मेरी पत्नी के पास तीन लड़के और एक लड़की है जो कि एक लड़की लेकर बेतरी गांव निवासी आरोपी चंद्रशेखर खरवार के साथ भाग गई है। एक पति ने कहा है कि वाह धान की खेतों की पटवन के लिए खेत पर गए थे, इसी दौरान चंद्रशेखर खरवार हमारी पत्नी को बहला-फुसलाकर कुछ लालच देकर हमारे घर से रात्रि करीब 12 बजे लेकर भाग गया। सास का आभूषण और नकली भी लेकर आरोपी के साथ भागी है। महिला के पति ने कहा है कि घर में उसकी माता (महिला की सास) का सोने की नथिया,मांग टीका, मंगलसूत्र,पैजनी, कान में का टप्स और ₹10000 जो खेती गृहस्थी करने के लिए रखा गया था, उसकी पत्नी अपनी एक बच्ची को लेकर चंद्रशेखर खरवार के साथ भाग गई है।

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