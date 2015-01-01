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जांच:अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त सभी शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की होगी जांच

भभुआएक घंटा पहले
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जिला अपीलीय प्राधिकार से के आदेश से नियुक्त किए गए शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक पत्रों की जांच की जाएगी। इस मामले में चैनपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षक जो जिला अपीलीय प्राधिकार से के आदेश से नियुक्त हैं।उन्हें सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक सहित स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया है कि पुलिस निरीक्षक जांचकर्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पत्र के आलोक में उच्च न्यायालय पटना में दायर पारित न्याय आदेश के अनुसार नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों एवं मेधा सूची की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा की जा रही है। विलंब की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित शिक्षक की होगी।आदेश की अवहेलना एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में वेतन बंद करते हुए उच्च अधिकारी को सूचित किया जाएगा।प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि जिला अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षकों को इसकी सूचना देंगे।

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