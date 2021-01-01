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पहल:भभुआ में दुर्घटना वाले क्षेत्र किए गए चिह्नित

भभुआ6 घंटे पहले
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भभुआ में संभावित दुर्घटना वाले क्षेत्र की पहचान कर ली गई है। जिसमें भभुआ थाना के सारंगपुर मोड़, मरिचाव गेट के पास, सोनहन थाना के सिलौटा मोड़ अंबेडकर कॉलोनी के पास, बेलाव में बसुहारी मोड, बेलाव बाजार मोड, करमचट थाना अंतर्गत बगही नहर के पास आरडी 84 के पास सबार गांव के पास, भगवानपुर थाना के भैरोपुर गांव के पास, हनुमान घाटी अन्य जगह चिह्नित किए हैं।

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