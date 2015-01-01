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कार्रवाई:सवार गांव से चोरी की एक अपाची बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार

भभुआ5 घंटे पहले
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  • आराेपी ने कहा - बाइक बेचकर धनतेरस में कपड़ा खरीदने की थी योजना

चोरी की अपाची बाइक के साथ एक आरोपी गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई बेलांव थाना पुलिस ने की है। चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार आरोपी बेलाव थाना क्षेत्र के मईडाड खुर्द गांव निवासी लल्लू बिंद का पुत्र फूलन कुमार है। इस बाबत एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया है कि गुरुवार को दिवा गश्ती के दौरान सबार- बेलाव पथ पर धनतेरस को लेकर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी, इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पुलिस जीप देखकर भागने का प्रयास किया। जिसे पुलिस बल ने घेर कर पकड़ लिया। पकड़ाए आरोपी से नाम पूछने पर फूलन कुमार बताया। जब कागजात की मांग की गई तो इधर- उधर की बात करने लगा।
गिरोह बनाकर बाइक चुराते और फिर बेचते हैं आरोपी: पुलिस कड़ाई से पूछताछ की तो बताया कि हम लोग गिरोह बनाकर मोटरसाइकिल चुराते और बेचते हैं। यह मोटरसाइकिल करमचट थाना अंतर्गत सवार गांव से चोरी कर ला रहे हैं। पुलिस की चेकिंग को देखकर मेरे तीन साथी पीछे छिप कर भाग गए जबकि मैं पुलिस की पकड़ में आ गया। पूछताछ करने पर वह बताया कि इस मोटरसाइकिल को बेचकर धनतेरस में कपड़ा खरीदने खरीदते, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से पकड़े गए।

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