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वीडियोग्राफी पर रोक:शिक्षा विभाग के अपर सचिव के फरमान को 32 माह बाद बीईओ ने किया लागू

भभुआ4 घंटे पहले
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  • मीडियाकर्मियों को फोटो खींचने व वीडियोग्राफी पर रोक

अपर सचिव सचिव सह निदेशक शिक्षा विभाग, बिहार गिरिवर दयाल सिंह के फरमान को करीब 32 माह बाद बीईओ भगवानपुर ने मंगलवार शाम लागू किया है। मामला सुनने व समझने पर थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है,पर जारी फरमान में बीईओ भगवानपुर ने कहा है कि प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों में बगैर एचएम की अनुमति के मीडिया कर्मियों को फोटो खींचने व वीडियोग्राफी पर रोक रहेगी।इस संबंध में पूछे जाने पर बीईओ रंजन कुमार ने कहा की मीडिया के अधिकार पर अंकुश लगाना हमारी मंशा नही हैं। दरअसल, 32 महीने पहले अपर सचिव सह निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 11 विविध 118 - 08 2018 के निर्देश का पालन करने के लिए इन्हें अब याद आई है।

इधर, विद्यालयों के हेड मास्टर की अनुमति के बाद ही मीडियाकर्मियों को फोटो खींचने व वीडियोग्राफी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के फरमान की जानकारी जैसे ही मीडिया कर्मियों, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को हुई, चर्चा की गई कि मीडिया कर्मियों की स्वतंत्रता पर कभी भी अंकुश नहीं लगाया गया है। कुछ लोगों में चर्चा की जा रही थी कि शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 26 जनवरी के अवसर पर झंडोत्तोलन किया जा रहा था,उस वक्त किसी तरह ध्वज खुलकर जमीन पर आने से बचा गया, जिसकी किसी मीडियाकर्मी ने वीडियो बना ली थी।मामला सुनने व समझने पर थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है,पर जारी फरमान में बीईओ भगवानपुर ने कहा है कि प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों में बगैर एचएम की अनुमति के मीडिया कर्मियों को फोटो खींचने व वीडियोग्राफी पर रोक रहेगी।

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