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खेल:अखलासपुर ने न्यू हीरोज को 1-0 से पराजित किया

भभुआ3 घंटे पहले
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अखलासपुर गांव स्थित उदासी देवी हाई स्कूल के खेल ग्राउंड पर जिला फुटबॉल लीग का आयोजन 4 नवंबर से 17 नवंबर तक किया गया है। लीग मैच के दूसरे दिन गुरुवार को न्यू हीरोज टीम विकास तथा तूफान फुटबॉल टीम अखलासपुर के बीच खेला गया।अखलासपुर की टीम ने फर्स्ट हाफ में एक गोल मार कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। विकास फुटबॉल टीम की ओर से एक भी गोल नहीं किया गया।

मैच के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संत लॉरेंस स्कूल के निर्देशक विजय तिवारी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किए और उन्हें अनुशासन में रहकर अपने खेल का प्रदर्शन करने की सलाह दी। निर्णायक के रूप में रोशन अली,मोहम्मद अयूब तथा शनि सेठ ने अपनी निर्णायक की भूमिका निभाई।

व्यवस्थापक सोनू शर्मा और विकास पटेल ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष बिरजू सिंह पटेल, फुटबॉलर कृष्णा पटेल, विकास कुमार, भीम यादव मुकेश कुमार रमाकांत तिवारी के अलावा कई खेल प्रेमी उपस्थित रहे। लीग मैच के पहला मैच विकास और भभुआ के बीच खेला 4 नवंबर को गया था।

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