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पेंशनर दिवस:पेंशनर भवन के विकास के लिए हर संभव सहायता: विधायक

भभुआ2 घंटे पहले
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  • वरीय पेंशनधारियों को किया गया सम्मानित, क असहाय लोगों के बीच कंबल किया गया वितरण

पेंशनर भवन के विकास के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। पेंशनर समाज के अगुआ हैं इन्होंने अपना ज्ञान और अनुभव बांट कर समाज को सुधारने का काम किया है। यह बातें भभुआ विधायक भरत बिंद ने पेंशनर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही।जिला पेंशनर भवन सभागार में बिहार पेंशनर समाज जिला इकाई का 38 वां वार्षिक समारोह स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया।

जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवपूजन सिंह और संचालन सचिव रामा शंकर पांडे ने किया। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक राकेश कुमार ने कहा कि पेंशनरों की बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के एल डी एम अंजनी प्रसाद ने पेंशनरों को होने वाली समस्याओं को समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सचिव ने उपस्थित लोगों को पेंशनर समाज द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में भी बताया। जिसमें पौधारोपण साफ सफाई स्वच्छता अभियान साक्षरता अभियान मद्य निषेध अभियान पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान दहेज प्रथा जल जीवन हरियाली मिशन से संबंधित योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर मौजूद पेंशन धारियों ने भी अपने विचारों को साझा किया।

पेंशनधारियों को दिया धन्यवाद
समारोह में 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरीय पेंशनधारी शिवपूजन सिंह अनुमंडल अधिकारी के कृषि वैज्ञानिक अध्यक्ष, रामजी तिवारी राजस्व कर्मचारी, कैलाशपति सिंह शिक्षक को अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष ने सभी पेंशनधारियों को इस शीतलहर में भी कार्यक्रम में मौजूद होकर इसे सफल बनाने के लिए सभी पेंशनधारियों का धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से पेंशनर समाज अपने सपनों को साकार कर सकता है। समारोह में जिला के विभिन्न शाखाओं से भारी संख्या में पेंशनर उपस्थित हुए।इस मौके पर पूर्व सचिव सर्वदेव लाल,उपाध्यक्ष रामदयाल शर्मा, सदस्य ललिता दुबे,कमलापति सिंह, बिग्गु शर्मा, गुप्तेश्वर चौबे, कुंती दुबे, रुकमणी दुबे,शालिग्राम सिंह मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन राम रतन सिंह ने किया।

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