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शिक्षा की खबर:छात्रवृत्ति के लिए अल्पसंख्यक छात्रों से 5 फरवरी तक लिया जाएगा आवेदन

भभुआ6 घंटे पहले
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छात्रवृत्ति के लिए अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2020 के लिए अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मैट्रिक व मेरिट छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक ने इसके लिए पत्र जारी किया है। इस बारे में बताया गया कि ऑनलाइन 5 फरवरी तक आवेदन को सत्यापित कर देना है।इसके बाद सत्यापित आवेदनों को केंद्र सरकार द्वारा सत्यापित करने के बाद छात्रवृत्ति की राशि लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी।

अल्पसंख्यक कल्याण सहायक निदेशक ने इस संदर्भ में जारी दिशा-निर्देश का उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2019 के मैट्रिक छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की खबरों के बाद संस्थानों के रजिस्ट्रेशन केवाईसी तथा आवेदनों के सत्यापन के लिए विभाग सख्त हुआ है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आवेदकों के दस्तावेजों को वर्ष वार अगले 5 वर्षों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा संस्थानों को आवेदन के सत्यापन के दौरान विद्यालय में अभिलेख शुल्क छात्रावास से संबंधित सूचना अधिकार सावधानीपूर्वक मिलान करने को कहा है।

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