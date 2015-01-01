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निर्णय:बीडीओ की निगरानी में तीन चरणों में होने वाली वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा

भभुआ2 दिन पहले
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  • कोरोना वैक्सीनेशन को ले प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स ने लिए कई निर्णय

वैश्विक महामारी कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर निचले स्तर की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रखंड स्तर पर भी टास्क फोर्स बनाई गई है। जिसका मोनीटॉरिंग सीधे जिला स्तरीय टास्क फोर्स करेगी। टास्क फोर्स की तैयारियों के अनुरूप ही जरूरतमंदों के बीच कोरोना वैक्सीनेशन की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी माह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

इसको लेकर मंगलवार को कोरोना टास्क फोर्स की बैठक प्रखंड कार्यालय में हुई। जिसमें कई तैयारियों का जिक्र किया गया। सरकार के द्वारा निर्धारित पहले चरण की कोरोना वैक्सीनेशन स्वास्थ्य कर्मियों को किया जाना है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिरक्षा पदाधिकारी व प्रशासनिक अफसरों की बैठक हुई।

जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर आर के चौधरी व प्रखंड विकास पदाधिकारी शशिकांत शर्मा ने इस बैठक का नेतृत्व किया। ऐसे लोगों की सूची भी तैयार करने का जिक्र किया जो कोरोना के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है।

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