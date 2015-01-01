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हादसा:ब्रेकर पर उछली बाइक, सड़क हादसे में महिला घायल

भभुआ3 घंटे पहले
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  • भगवानपुर करंट से युवक की मौत की सूचना पर मुकाम देने जा रही थी

भभुआ-भगवानपुर पथ पर परमालपुर गांव के पास एक बाइक सवार महिला सड़क हादसे में घायल हो गई।परिजन उसे आनन-फानन में भगवानपुर सरकारी अस्पताल ले गए। जहां से चिकित्सक गंभीर स्थिति देखते हुए सदर अस्पताल भभुआ के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे सदर अस्पताल में भर्ती करा कर इलाज करा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार कुदरा थाना क्षेत्र के नटेयां गांव निवासी अफरोज आलम की पत्नी अमीना खातून बाइक पर सवार होकर भगवानपुर अपने रिश्तेदारी में मुकाम देने जा रही थी, परमालपुर गांव के समीप ब्रेकर पर बाइक उछल पड़ी। जिससे पीछे बैठी अमीना खातून गिर पड़ी। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है।

लेकिन कुछ देर बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया गया कि भगवानपुर में बिजली करंट से जिस युवक की मौत हो गई है वह अमीना खातून का देवर बताया जाता है। घटना की सूचना पर अपने गांव से भगवानपुर जा रही थी।

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