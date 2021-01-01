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हादसा:ननिहाल जा रहे थे भाई, ब्रेकर पर ट्रैक्टर उछला, दबकर बड़े की मौत, छोटा घायल

भभुआ4 घंटे पहले
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  • डेहरी से बालू लोडिंग करने के लिए दोनों भाई ट्रैक्टर लेकर भभुआ थाना क्षेत्र के भदारी गांव से निकले थे सुबह 8 बजे

ब्रेकर पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर उछल गया। और, ट्रैक्टर एक पुलिया के पास चाट में पलट गया। हादसे में ननिहाल जा रहे दो सगे भाइयों में शामिल ट्रैक्टर चला रहे बड़े भाई की इंजन में दबकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि छोटा भाई घायल हो गया। हादसा बुधवार करीब 11 बजे मोहनिया थाना क्षेत्र के मझाड़ी-कठेज लिंक पथ पर हुआ। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और, ग्रामीणों ने राहत कार्य में जुट दोनों को इलाज़ के लिए अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया पहुंचाया, जहां डाक्टर ने ट्रैक्टर चालक को मृत घोषित कर दिया जबकि घायल का इलाज़ किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भभुआ थाना क्षेत्र के भदारी गांव निवासी झेंगुरी राम का 40 वर्षीय पुत्र श्रीराम राम अपने छोटे भाई 22 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार के साथ बुधवार को सुबह करीब 8 बजे अपने घर भभुआ थाना क्षेत्र के भदारी गांव से निकला। बताया गया की वह रोहरास के डेहरी से बालू लोडिंग करने को निकले थे। इसी बीच दोनों भाई ट्रैक्टर लेकर जब मोहनिया से आगे बढ़े दोनों भाई मोहनिया थाना क्षेत्र के कठेज जहां ननिहाल है खाना खाने जा रहे थे,बताया गया की जैसे ही ट्रैक्टर मझाड़ी-कठेज पथ स्थित पुलिया पर पहुंची थी कि अचानक सामने से एक छोटा बच्चा सड़क पार करने लगा। इसी बीच अचानक सड़क पर बने ब्रेकर पर चालक स्टेयरिंग से संतुलन खो बैठा और ट्रैक्टर का स्टेयरिंग तेजी से घूमा दिया। जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे पानी भरे चाट में पलट गया।

दुर्घटना के दौरान छोटा भाई ट्रैक्टर से कूद गया, उसके सामने बड़े की चली गई जान

घटना के संबंध में प्रत्यदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर पर सवार उसका छोटा भाई ट्रैक्टर से कूद गया। उधर, घटना में ट्रैक्टर चालक उसके बड़े भाई की ट्रैक्टर के इंजन में दबकर ी जान चली गई। घटना के बाद सूचना पर फौरन पहुंचे जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील सिंह कुशवाहा ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर के इंजन को उठवाकर उसमें दबे ट्रक चालक को बाहर निकलवाया। इसके बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष ग्रामीणों के सहयोग से घायल मृतक चालक के छोटे भाई को मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे।

मृतक पर था परिवार के पोषण का जिम्मा
घटना के बाद परिजनों का जहां रो-रोकर बुरा हाल है वहीं ग्रामीण भी मर्माहत हैं। घटना के साथ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचे कोहारी पंचायत के पूर्व मुखिया सह लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामयश सिंह कुशवाहा समेत अन्य लोगों ने बताया कि हादसे में जान गंवा बैठा श्रीराम चार भाइयों में सबसे बड़ा था, उसी पर परिवार के भरण-पोषण का जिम्मा था।

पुलिस घटना की जांच कर रही है
इधर, सूचना पर पहुंची मोहनिया पुलिस ने मृतक चालक के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जहां पोस्टमार्टम बाद डाक्टरों ने शव पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दी। इस बाबत मोहनिया थाना पुलिस ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है।​​​​​​​

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