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नि:शुल्क परामर्श शिविर:कैंसर रोग परामर्श शिविर का होगा आयोजन

भभुआ4 घंटे पहले
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  • सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर एक सप्ताह तक लगेगा शिविर

जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में आज यानी 4 फरवरी से 10 फरवरी तक “नि:शुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर” का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार हर साल 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र लिखकर सभी सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिले के सभी स्वास्थ्य स्थानों पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सदर अस्पताल,अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर पर निःशुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जाना है।
उपचार के साथ बचाव की दी जाएगी जानकारी
स्वास्थ्य संस्थानों पर आयोजित किए जाने वाले परामर्श शिविर में आने वाले मरीजों को चिकित्सकों के द्वारा कैंसर रोग की स्क्रीनिंग के साथ उन्हें कैंसर के संभावित कारणों, लक्षणों एवं उससे बचाव के प्रति जानकारी दी जाएगी।

कैंसर के संभावित रोगियों को किया जाएगा रेफर
शिविर में चिकित्सकों के द्वारा सामान्य कैंसर के संभावित रोगियों की खोज कर संदिग्ध व्यक्तियों को आईजीआईएमएस पटना, एम्स, पीएमसीएच एवं महावीर कैंसर अस्पताल में आवश्यक रूप से उपचार के लिए रेफर किया जाएगा।

जागरुकता जीवनशैली से संभव है कैंसर से बचाव
आधुनिक जीवनशैली में स्वास्थ्य समस्याओं को नजरंदाज करना घातक साबित हो सकता है। कैंसर ऐसा रोग है जिसके लक्षण सामान्यतः देरी से दिखाई पड़ते हैं। कई बार लोग इसकी गंभीरता एवं जटिलता का अंदाजा लगाने में चूक जाते हैं। शरीर के किसी अंग में असामान्य सूजन या कड़ापन,न भरने वाला घाव,स्तन में सूजन एवं चार से छह सप्ताह तक लगातार पतले दस्त की शिकायत आदि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं।

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