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मांग:आवासीय भूमि व मुआवजे के लिए ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट

भभुआ5 घंटे पहले
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  • दुर्गावती के सारंगपुर के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुच मांग रखीं, एनएचएआई अधिग्रहण कर रही

जिस भूमि पर घर है, उसके अतिरिक्त कोई अन्य भूमि नहीं, वह भी एनएचएआई अधिग्रहण कर रहा। अब इससे भू धारियों को परेशानी हो रही है। उन्हें रहने के लिए घर का संकट उत्पन्न हो गया है। यह हाल दुर्गावती प्रखंड के सारंगपुर गांव के कई वासिंदे के साथ है। उन्हें वासगीत भूमि के हस्तांतरण से आवास की समस्या हो जाएगी। गुरुवार को दर्जनभर से अधिक संख्या में ग्रामीण समाहरणालय पहुंचे। जिला भू अर्जन पदाधिकारी से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बदले आवास योग्य उपयुक्त भूमि या फिर संतुलित राशि उपलब्ध कराने की मांग की। यहां पहुंचे लोगों में दुर्गावती प्रखंड क्षेत्र के सारंगपुर गांव के किशोरी बिन्द, खरपातु बिन्द, खरू बिन्द,महादेव बिंद, तेज नारायण बिन्द, कोमल बिन्द, किशोरी बिन्द, सहदेव बिंद, मुन्नी सिंह, मोहन सिंह, राम किशोर सिंह के अलावे कई अन्य ने कहा कि एनएचएआई के द्वारा सारंगपुर में भूमि अधिग्रहण की जा रही है। लेकिन इससे गांव के निवासियों को आवास की असुविधा होगी। मांग करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि भू अर्जन विभाग ग्रामीणों को या तो आवास योग्य समतुल्य भूमि दे या फिर मार्केट वैल्यू के बराबर मूल्यांकन कर राशि उपलब्ध कराई जाए। ताकि रहने के लिए आवास निर्माण कराया जा सके।

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