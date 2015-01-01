पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

संविधान दिवस:26 को पंचायतों में मनाया जाएगा संविधान दिवस

भभुआएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • विभिन्न ग्राम पंचायतों के सीएससी पर की जाएगी

26 नवंबर को पंचायतों में संविधान दिवस मनाया जाएगा। यह आयोजन जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्थापित सीएससी पर की जाएगी। हालांकि सीएससी संचालक के संयोजन में इस कार्यक्रम को सरकारी भवन में भी आयोजित किया जा सकेगा। इसके लिए सीएससी की उच्च स्तरीय प्रबंधन ने दिशा निर्देश जारी किया है। बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपनाया गया था। इसी के आलोक में सीएससी पर संविधान दिवस का आयोजन किया जाएगा।

इस दौरान सीएससी संचालक क्षेत्र के आम जनों की बैठक कर लोगों को संविधान दिवस से संदर्भित जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में निर्धारित समय अवधि के बीच संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। इसके साथ ही मौजूद लोगों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। सीएससी केंद्र से संचालित टेली लॉ सर्विस की जानकारी दी जाएगी। सीएससी का जिला प्रबंधक नीतीश रवि आनंद ने बताया कि सीएससी केंद्रों से टेली ला सर्विस शुरू की गई है। इसके जरिए लोग विधिक पैनल से ऑनलाइन माध्यम से वैधानिक जानकारियां ले सकेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें