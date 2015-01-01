पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परामर्श:कीट व्याधि की रोकथाम के लिए मिलेगा परामर्श

भभुआएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

धान की खड़ी फसल में कीट व्याधि के रोकथाम के लिए कृषि वैज्ञानिक परामर्श देंगे। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र अधौरा के कृषि वैज्ञानिकों का मोबाइल नंबर जारी किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी ललिता प्रसाद ने बताया कि कैमूर में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। इन दिनों किसान धान की खड़ी फसल में लगे कीट व्याधि से काफी परेशान है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक उपचार भी बताए जाएंगे। वैज्ञानिकों से कीट व्याधि की रोकथाम हेतु किसान परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।वैज्ञानिक नीरज कुमार मोबाइल नंबर 9472916435, सुरेंद्र सिंह 9471285300 अमित सिंह 9472879990 और मनीष कुमार 8423127943 पर किसान संपर्क कर सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें