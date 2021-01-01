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पागल हुआ जानवर:मोकरी में हमलावर हुआ पागल सियार, 4 जख्मी

भभुआ4 घंटे पहले
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  • ग्रामीणों ने लाठी-डंडे से पीट कर मार डाला

भभुआ थाना क्षेत्र के मोकरी गांव में एक मोहल्ले में पागल सियार ने बुधवार की शाम 4 बजे घुस गया और,दौड़ा-दौड़ा कर लोगों को काटना शुरू किया। घटना मोकरी गांव के चौहान मोहल्ला की है,जहां लोगों में भगदड़ मच गई। एक 5 वर्षीय बालक को घर से खींचकर सियार ने नोंच डाला वहीं एक महिला ने अस्पताल में इलाज करा रही थी उसे भी सियार ने काट कर जख्मी कर दिया। घटना के बाद सभी का इलाज भभुआ सदर अस्पताल में किया गया।जानकारी के अनुसार मोकरी गांव में शाम 4 बजे एक पागल सियार घुस गया और,गांव के जय राम चौहान के 6 वर्षीय पुत्र अर्जुन कुमार जो घर में था उसको पागल सियार ने खींच कर घर से बाहर निकाला और हाथ में काट लिया।

कार ने बाइक सवार ने मारी टक्कर, जख्मी
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर दुर्गावती थाना क्षेत्र के दरौली गांव के समीप बुधवार की सुबह तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार एक युवक ने टक्कर मार दी। लिहाजा इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दुर्गावती थाना क्षेत्र के गांव निवासी गुड्डू जायसवाल अपनी बाइक से टोल प्लाजा मोहनिया पर ड्यूटी करने जा रहे थे, जैसे ही दरौली गांव के समीप पहुंचा। तभी पीछे से आ रही एक अल्टो कार ने टक्कर मार दी और, गंभीर रूप से जख्मी हो गये। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया।

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