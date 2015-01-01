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मांग:मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी मुआवजा देने की मांग

भभुआ4 घंटे पहले
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सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी के साथ 20 लाख रुपए की मुआवजा देने की मांग उठी है। सरकार से बहुजन समाज पार्टी ने यह मांग रखी है। पार्टी के जिलाध्यक्ष राम इकबाल राम ने परिजनों से मातमपुर्सी कर प्रशासन से मांग रखी है।

बताया गया है कि भभुआ प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत रतवार गांव के रिंकू राम अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जमानिया के हरपुर गांव में रिश्तेदारी में जा रहा था। वहां भी वह श्राद्ध कर्म में जा रहा था। इसी दौरान जमानिया बाजार से बाहर दूरही मोड़ के पास ट्रक ने बाइक सवार को धक्का मार दी।

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