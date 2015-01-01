पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आक्रोश:बेरोजगारी व किसानों की समस्या के निदान के लिए सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, कहा-आर्थिक तंगी से पलायन को मजबूर

भभुआ4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति कैमूर ने शहर के पटेल चौक को 2 घंटे तक किया जाम, विरोध में की नारेबाजी

बेरोजगारी व किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति कैमूर ने पटेल चौक पर सड़क जाम कर किया प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति की कैमूर इकाई के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने नगर के पटेल चौक पर सुबह 11 से करीब 1 बजे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र जारी किया।

जिसमें गांव की खुशहाली और भारत की खुशहाली के मद्देनजर किसानों को मुफ्त में बिजली के अलावा समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पाद धान, गेहूं, चना, मसूर की खरीद की मांग के अलावा रोजगार गारंटी के तहत 7% लोगों को रोजगार मुहैया कराने की मांग रखी। समन्वय समिति के नेता विजय बहादुर सिंह ने कहा कि गांव की खुशहाली तभी संभव है, जब किसान खुशहाल रहेंगे।

प्रदर्शन कर कहा- किसान कृषि कार्य करने में काफी आर्थिक तंगी महसूस कर रहे
सड़क जाम और प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए किसान कृषि कार्य करने में काफी आर्थिक तंगी महसूस करते हैं। इसको देखते हुए किसानों को मुफ्त में बिजली मुहैया कराया जाए तथा समर्थन मूल्य के तहत किसानों के उत्पादन को शत-प्रतिशत खरीद की व्यवस्था की जाए। जिससे किसान आसानी पूर्वक अपने उत्पादन को उचित मूल्य पर बेच सकें साथ ही लोगों को रोजगार की गारंटी भी सरकार सुनिश्चित करें।
दो वक्त की रोटी के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करना पड़ रहा है लोगों को
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करना पड़ रहा है। शहर के पटेल चौक पर सुबह 11 से दोपहर लगभग 1 बजे तक संगठन के सदस्यों ने रस्सी बांधकर आवागमन को और अवरुद्ध किया। सड़क जाम से लोगों को कुछ परेशानियां भी हुई।

हालांकि अगल- बगल के रास्ते लोग आते-जाते रहे। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों में मुख्य रूप से कृपा नारायण सिंह,नारायण तिवारी,सुरेंद्र तिवारी, अशोक सिंह, अवधेश सिंह, रामजी सिंह,सत्यनारायण सिंह, भरत प्रसाद, अवधेश कुमार के अलावा अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें