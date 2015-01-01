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माइक्रो प्लान:वैक्सीनेशन के लिए विभाग तैयार कर रहा माइक्रो प्लान

भभुआएक घंटा पहले
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  • कोराना के लिए विभाग ने की कर्मियों संग बैठक

वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सका है। लेकिन संभावना है कि नए साल में कोरोना के खिलाफ सफल वैक्सीन खोज ली जाएगी। संभव है लोगों को वैक्सीनेशन भी की जाएगी। इधर, स्वास्थ्य महकमा कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी में जुट गया है। महकमे के अफसर व कर्मी वैक्सीनेशन के लिए माइक्रो प्लान तैयार करने में जुटे हुए हैं। यह इसलिए ताकि कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होते ही शीघ्रता से अधिकतम लोगों को वैक्सीन दी जा सके।

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ आर के चौधरी ने बताया कि संभव है कि अगले सत्र में कोरोना वैक्सीन आने की संभावना है। वैक्सीन फिलहाल ट्रायल में है। लेकिन इसके पहले वैक्सीनेशन की तैयारियां की जा रही है। ताकि वैक्सिन की डोज मिलते ही शीघ्रता से अधिकतम लोगों तक वैक्सीन दी जा सके। फिलहाल कर्मियों की आंकड़े एकत्र कर कार्यालय में रखे जा रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे कर्मियों की भी डाटा तैयार किए जा रहे हैं जो वैक्सीनेशन में उपयोगी होंगे। वहीं पर्यवेक्षण व मॉनिटरिंग के लिए भी कार्मिकों की तैयारी की जा रही है। विभिन्न इकाइयों से कर्मियों कर आंकड़े तैयार किए जा रहे है।

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