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धनतेरस पर व्यवसाय:धनतेरस पर कैमूर में हुई धनवर्षा, करीब 40 करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार

भभुआएक घंटा पहले
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  • देर शाम तक जिले के बाज़ारों में दिखी रौनक, वाहनों, आभूषण व बर्तन के शोरूम में जमकर उमड़ी लोगों की भीड़

धनतेरस पर जिले में धन की वर्षा हुई। गुरुवार को बाजारों में सुबह करीब 10 बजे से लेकर देर शाम तक चहल-पहल रही। अनुमानतः जिले में वाहन, आभूषण व बर्तन को लेकर करीब 40 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। गांव से लेकर शहर तक के लोग बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े और शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ खरीद कर जरूर घर लाये। खरीदारों की भीड़ से सुबह से ही शहर का एकता चौक और पटेल चौक खचाखच भरा रहा। बर्तन की दुकानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक दुकान और गाड़ियों के शोरूम में जमकर खरीदारी हुई।

किसी ने बर्तन तो किसी ने बाइक तो कोई टीवी फ्रिज जरूर खरीदा। सुबह से ही बाजार ग्राहकों से गुलजार रहे। दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सोना-चांदी और बर्तन की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। ज्योतिषविद आचार्य वागीश्वरी द्विवेदी ने बताया कि मान्यता है कि धनतेरस पर सोने और चांदी के सामान खरीदने से कुबेर भगवान खुश होते हैं। वहीं घर में सुख और समृद्धि आती है। इसी मान्यता को लेकर लोग धनतेरस के दिन अपने हाथों से कुछ ना कुछ खरीदारी करना चाहते हैं ताकि भगवान कुबेर को प्रसन्न कर सके। दीपावली को लेकर अधिकांश सामानों पर दुकानदारों ने छूट दे रखी थी।

20 करोड़ के बिके टू-व्हीलर,फोर व्हीलर व ट्रैक्टर समेत अन्य वाहन
पिछले कई माह से कोरोना मंदी की मार झेल रहे दुकानदारों के लिए दीपावली और धनतेरस खुशियां लेकर आया। अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों ने जमकर खरीदारी की। करीब 20 करोड़ के बिके टू-व्हीलर,फोर व्हीलर व ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनें जिले में करीब एक पखवाड़े पहले से विभिन्न वाहनों के शोरूम में लोगों द्वारा बुकिंग कराई गई वाहन आकर्षक गिफ्ट के साथ धनतेरस को डिलीवर किए गए। इस दौरान जिले के भभुआ व मोहनिया समेत चैनपुर, चांद, भगवानपुर व कुदरा व रामगढ़ के बाइक एजेंसी से लेकर फोर व्हीलर एजेंसी के मालिक भी धनतेरस की बिक्री को लेकर खूब गदगद रहे। जिले के तमाम बाइक कंपनी में शामिल होंडा, बजाज, हीरो व टीवीएस समेत अन्य, फोर व्हीलर व ट्रैक्टर, ई रिक्शा व ऑटो एजेंसियों के मुताबिक करीब 20 करोड़ से अधिक के वाहनों की बिक्री हुई। धनतेरस को देखते हुये खरीदारों ने भी दीपावली के मौके पर भारी छूट का खूब फायदा उठाया।

बर्तनों पर देखा गया महंगाई का असर
बर्तनों पर दिखी महंगाई का असर धनतेरस के मौके पर बर्तनों के दाम में काफी उछाल देखने को मिला। जो स्टील की थाली कल तक ₹100 में मिलती थी, वह डेढ़ सौ रुपए में मिल रही थी। यहां तक की फूल और पीतल के बर्तनों पर भी महंगाई देखने को मिल रही थी। ऐसा देखने को मिला कि जिन लोगों को कुछ नहीं खरीदना था वह भी बर्तनों की दुकान पर पहुंचकर पूजा की आरती गिलास चम्मच छोटे-मोटे सामानों को खरीदकर अपना शगुन पूरा कर लेते थे।
चांदी के सिक्कों का भी बाजार रहा गर्म
धनतेरस पर चांदी के सिक्के का भी बाजार गर्म रहा। दीपावली के दिन के लिए लोगों ने लक्ष्मी, गणेश पूजन के लिए उनकी मूर्तियों को भी खरीदा। उधर, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, धनतेरस के दिन नगर के बर्तन, आभूषण, इलेक्ट्रानिक उपकरणों की दुकानों पर खरीदारी की धूम रही। गांवों से लोग बाजार आए और परंपरा के अनुसार नए बर्तन, आभूषणों की खरीदारी की। दुकानों, प्रतिष्ठानों में आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरि की पूजा की गई। आभूषणों की दुकान पर महिलाओं की जमकर दिखी भीड़ धनतेरस के मौके पर आभूषण के दुकानों में भी महिलाओं की जमकर देखने को मिले।

धनतेरस की शाम को यमराज के नाम दिए भी जलाए गए| आचार्य वागीश्वरी प्रसाद दिवेदी के मुताबिक धनतेरस के धार्मिक महत्व है कि इस दिन देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरि की पूजा करने का विधान है। चिकित्सा से जुड़े लोग खासकर वैद्य व डॉक्टर आज के दिन पूरी श्रृद्धा के साथ भगवान धनवंतरि की पूजा करते हैं। भगवान धनवंतरि को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन में धनतेरस के दिन ही भगवान धनवंतरि प्रगट हुए थे। यानी धनतेरस को उनका जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन धनवंतरि पूजा हुई। इस दौरान सनातन धर्मावलम्बियों ने शाम में यमराज के नाम दिए भी जलाए।

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