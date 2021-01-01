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उद्घाटन:डीजल की होम डिलीवरी सुविधा का हुआ उद्घाटन

भभुआ6 घंटे पहले
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भारत पेट्रोलियम की ओर से नई पहल करते हुए डीजल की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की है। जिला मुख्यालय स्थित कोहिनूर फ्यूल सेंटर पर भारत पेट्रोलियम के सेल्स ऑफिसर अमित राज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका शुभारंभ किया।इस दौरान पूर्व उपसभापति जनाब हाजी इसराइल प्रोपराइटर सरफराज अली पूर्व उपसभापति नगर परिषद भभुआ एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। डीजल के होम डिलीवरी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर प्रोपराइटर ने बताया कि अब कैमूर के लोगों को अब मशीन जनरेटर इत्यादि के लिए पंप पर गैलेन लेकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।इसके लिए वह अपनी सुविधा अनुसार संपर्क कर होम डिलीवरी के माध्यम से जी डीजल की सुविधा घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं।

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