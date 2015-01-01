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भभुआ:डिप्थीरिया का टीका शिशुओं को सांस की रोग से बचाता है

भभुआएक घंटा पहले
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  • किशोरियों और गर्भवतियों के लिए भी है जरूरी

डिप्थीरिया सांस की एक बीमारी है। आम भाषा में गलघोंटू के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि गलघोंटू रोग का नाम पशुओं में अधिक ख्यात है। इसके लक्षण भी करीब करीब समान होते हैं। 5 साल से कम उम्र के शिशुओं में रोगप्रतिरोधक शक्ति कम होने से वह आसानी से रोग की चपेट में आ जाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के शोध बताते हैं की जिन गंभीर संक्रामक रोगों से लगभग 20 लाख से 30 लाख शिशुओं की मौत हुई है,उनमें डिप्थीरिया भी प्रमुख है। इससे बचाव के लिए जन्म के बाद शिशुओं को डीपीटी (डिप्थीरिया-परटुसिस-टिटनस) का टीका आवश्यक है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. आर.के.चौधरी ने बताया गलाघोंटू ‘कोरनीबैक्टीरियम डिप्थेरी’ जीवाणु से फैलने वाला रोग है।

इसके संक्रमण से बच्चों के गले नाक और स्वसन तंत्र (सांस नाली का ऊपरी हिस्सा )में सूजन आ जाती है। जिससे उन्हें सांस लेने या बात करने में दर्द और कठिनाई होती है। यहाँ तक की हृदय और आँख भी इससे बिना प्रभावित हुये नहीं रहते है। यदि शिशु को कमजोरी,गले में दर्द या खराश, भूख नहीं लगना या खाना निगलने में तकलीफ़ होना,गले के दोनों तरफ टॉन्सिल फूल जाना जैसे लक्षण दिखे तो बिना देर किए चिकित्सक कि सलाह जरूरी हो जाती है।

लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए प्रत्येक अभिभावक जागरूक होकर अपने शिशुओं को डेढ़,ढाई और साढ़े तीन महीने पर डीपीटी के तथा 18 महीने और 5 वर्ष की उम्र में बूस्टर की डोज़ जरूर दिलवाएँ। सम्पूर्ण टीकाकरण चार्ट के अनुसार सभी टीके दिलवाकर शिशु संबन्धित रोगों को पूर्ण रूप से खत्म करने में प्रशासन की मदद करें।

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