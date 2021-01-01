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डीएम ने किया तलब:11 को जिले के सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिकों को डीएम ने किया तलब

भभुआ4 घंटे पहले
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  • कार्यालयों में लंबित शिकायतों व उनकी वाजिब कारणों को नहीं रखा गया तो प्रधान लिपिकों पर होगी कार्रवाई, 23 बिंदुओं पर शिकायत व निपटारा के साथ प्रतिवेदन मांगा

जिले के सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिकों की बैठक आगामी 11 फरवरी को जिलाधिकारी ने बुलाई है। बैठक में कार्यालयों के प्रधान किरानियों को डीएम ने तलब किया है। बैठक में प्रधान किरानियों के स्तर पर निष्पादित व लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी नवदीप शुक्ल ने संबंधित पदाधिकारियों को आंकड़ों के साथ समीक्षा रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। जिसमें 23 मामलों पर प्रतिवेदन की मांग की गई है। कार्यालयों में लंबित शिकायतों व उनकी वाजिब कारणों को डीएम के समक्ष नहीं रखा गया तो प्रधान लिपिकों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो जिले के विभिन्न कार्यालयों के पदाधिकारियों को इस के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया गया है।

विभिन्न मामलों के निरीक्षण से संबंधित तथ्यों की रिपोर्ट मांगी गई है
जिसमें कार्यालय से जुड़े कर्मियों के सर्विस बुक (कर्म पुस्त) प्राप्त व निष्पादन, आगत- निर्गत पंजी में लंबित मामलों का ब्यौरा, शिकायत किस कारण से लंबित है,इसका भी जिक्र, जनता दरबार में आए मामलों के निष्पादन व लंबित रखने के आधार, मुख्यमंत्री सिक्रेटेरिएट में आई शिकायतों के निष्पादन, प्रमंडलीय आयुक्त के जनता दरबार के मामलों के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन, जिला जनता दरबार के शिकायतों का प्रतिवेदन, लोक शिकायत, एमजेसी सीडब्ल्यूजेसी, एलपीए, लोकायुक्त में चल रहे मामलों, लोक सूचना से संबंधित मामले, मानवाधिकार, याचिकाएं, प्रश्न, आश्वासन, सेवांत लाभ, पूर्व के शिकायतों पर अनुपालन, निरीक्षण संबंधित तथ्यों की रिपोर्ट मांगी गई है।

जान बूझकर फाइलों को लंबित कर दिया जाता है
उल्लेखनीय है कि कई कार्यालयों में किरानी के स्तर पर जान बूझकर फाइलों को लंबित कर दिया जाता है। इसमें कई तरह की बेवजह की त्रुटियां दिखा दी जाती हैं। इसे जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। बताया गया है कि उपयुक्त कारण नहीं होने के बावजूद लंबित मामलों को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है।

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