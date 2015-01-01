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पहल:पेंटिंग से समाज को जोड़ रहीं डॉ. शिवांगी

भभुआएक घंटा पहले
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  • डॉ. शिवांगी बड़े-बड़े फाइव स्टार होटल और उसके आसपास भूखे बिलखते गरीब बच्चों के ऊपर

जिनके कई रूप हैं। कहते हैं कि शिक्षित बेटी दो घर को साक्षर बनाती है। शायद इसलिए मूल रूप से चैनपुर प्रखण्ड के बियूरी की रहने वाली डॉ. शिवांगी बेटियों पर खास तौर पर काम कर रही हैं। डॉ. शिवांगी मेडिकल क्षेत्र में मिसाल तो दे ही रही हैं, समाज को पेंटिंग और अपने कविता के माध्यम से जोड़ने का भी कार्य कर रही हैं। शिवांगी किसी भी थीम पर तुरंत पेंटिंग और कविता बनाने में महारत हासिल है। कविता पर आधारित एक पुस्तक भी रिलीज होने वाली है।

बल्कि बचपन से शौक आसपास की घटनाएं और जुनून यहां तक पहुंचा डाला है। बड़े-बड़े फाइव स्टार होटल और उसके आसपास भूखे-बिलखते गरीब बच्चों के ऊपर कई दर्दनाक कविताएं भी लिख चुकी हैं, आज की बेटियों को कैसे अपमानित होना पड़ता है,कोई भी घटनाएं घटने पर लड़कियों को आचरण से कैसे जोड़ा जाता है ऐसे तथ्यों पर कई कविताएं लिख चुकी हैं। इनके बनाए हुए पेंटिंग कई डॉक्टर अपने केबिन में सामाजिक जागरूकता के रूप में भी रखते हैं। सरकारी स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में बचपन से लेकर 12वीं तक का पढ़ाई इन्होंने किया। उसके बाद मेडिकल जैसे एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन पास करने के बाद एमबीबीएस की डिग्री पीएमसी प्राप्त की।

अस्पताल आए मरीजों को साक्षर करने की करती हैं पहल
डॉ. शिवांगी गरीब लाचार मजबूर महिलाओं को कई तरह से जागरुक करने का कार्य करती है। शिवांगी ने जब देखा कि कई ऐसे लोग आते हैं जो अनपढ़ होते हैं वह खुद से सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं और अंगूठा लगाते थे उस समय उन्होंने महसूस किया कि जिसकी ऑपरेशन होती है और एक अंगूठा के सहारे उनके जीवन का रिस्क लिया जाता है।

पेटिंग के सहारे भी देती है नया रूप
शिवांगी पेंटिंग के सहारे भी कई रूप बेटियों को लेकर जागरूक करती है! वो कहती हैं बेटा और बेटी में अंतर नहीं समझें। हमारे समाज में बेटों के चक्कर में कई महिलाएं कई बेटियों को जन्म दे देती हैं और बेटों को लेकर जहां तहां जाकर मन्नत मांगती है। कम उम्र में उनकी शादी करके कई तरह के रोग का आमंत्रण बेटियों के लिए दे देते हैं।

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