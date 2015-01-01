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ऑनलाइन संवाद:डीआरएम ने मीडिया कर्मियों से ऑनलाइन संवाद किया

भभुआएक घंटा पहले
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  • डीडीयू रेल मंडल में यात्री सुविधा, माल परिवहन व सुचारू रेल परिचालन पर रेल प्रबंधक ने की चर्चा

गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक राजेश कुमार पांडेय द्वारा मीडियाकर्मियों से ऑनलाइन संवाद किया गया।जिसमें गया, औरंगाबाद, सासाराम (रोहतास), भभुआ (कैमूर) तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर के मीडिया प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संवाद के दौरान मंडल में किए गए विभिन्न यात्री सुविधा, माल परिवहन, सुचारू रेल परिचालन, रेल क्षमता वृद्धि, रेल अवसंरचना विकास सहित अन्य उपलब्धियों व भविष्योन्मुख परियोजनाओं के बारे में बताया गया।संवाद कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मीडियाकर्मियों को इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पर उनको दीपावली की शुभकामनाओं सहित धन्यवाद दिया गया।संवाद के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा यात्री सुविधाओं, ट्रेनों एवं विभिन्न रेल विकास संबंधी बिंदुओं पर उठाये गये प्रश्नों पर उन्हें जानकारी दी गई।

संवाद कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार रोशन,वरीय मंडल अभियंता (समन्वय) श्री एच.सी.यादव, वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री रूपेश कुमार, वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक श्री सुधांशु रंजन व वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त आशीष मिश्रा शामिल थे। अंत में मीडिया प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापन अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार रोशन द्वारा किया गया। संवाद का संचालन वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक रूपेश कुमार द्वारा किया गया।

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