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भभुआ:शहर में बिना नंबर के दौड़ रहे दस ई-रिक्शा को डीटीओ ने किया जब्त

भभुआएक घंटा पहले
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  • डीटीओ ने कहा -चलाया जा रहा अभियान,वसूला गया पांच हजार रुपए जुर्माना

बिना नंबर के शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ई रिक्शा को जिला परिवहन पदाधिकारी ने जब्त कर लिया। शनिवार को शहर की सड़कों पर विशेष अभियान चलाते हुए डीटीओ रामबाबू ने कहां कि शहर में ई-रिक्शा बिना कागजात और नंबर के चलाए जा रहे हैं। ऐसे वाहनों की धरपकड़ के लिए परिवहन विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

बिना कागजात और नंबर के चलाए जा रहे ई रिक्शा के विरुद्ध कार्यवाही का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। डी टी ओ ने बताया कि सभी ई रिक्शा को जब्त कर परिवहन कार्यालय में रखा गया है। कागजात नहीं जमा करने पर वाहनों के विरुद्ध पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इन दिनों शहर में सैकड़ों की संख्या में ई-रिक्शा चल रहे हैं।

इतना ही नहीं ई-रिक्शा की वजह से शहर के मुख्य चौक चौराहों पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जा रही है। कई ई रिक्शा की लगाम नाबालिक हाथों में है। जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। बिना नंबर और वैध कागजात के भी ई-रिक्शा शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं।जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि ई रिक्शा चालकों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा।

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