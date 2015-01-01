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व्यवस्था चरमराई:पुलिस की तैनाती नही होने से सड़कों पर यातायात व्यवस्था चरमराई

भभुआएक घंटा पहले
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भभुआ में ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। जिस पर प्रशासनिक लगाम नहीं लग रहा है। दरअसल भभुआ शहर के ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाते अक्सर बाइक सवार से लेकर बड़े वाहनों के चालक तक देखे जाते हैं। लोग अपने वाहन लेकर किसी भी साइड में चले आते हैं। जिससे लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। शहर में ट्रैफिक पुलिस का नहीं होना। ट्रैफिक पुलिस के अभाव में ही सड़क के बीचो-बीच बड़े वाहन खड़े रहते हैं लेकिन प्रशासन की नजर उस पर नहीं पड़ती है। जिले के समाजसेवियों ने इस व्यवस्था पर प्रशानिक लगाम लगाने की मांग की है।

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