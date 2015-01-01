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कार्रवाई की मांग:सड़कों पर बेतरतीब खड़े रहते हैं ई-रिक्शा,परेशानी

भभुआ4 घंटे पहले
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  • कई ई रिक्शा चालक मनमानी कर रोज तोड़ रहे ट्रैफिक नियम, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

शहर के मुख्य और व्यस्ततम सड़कों पर ई-रिक्शा बेतरतीब खड़े रहते हैं। जिससे आमजनों को परेशानी होती है। कई ई रिक्शा चालक मनमानी कर रोज ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं,जिनके विरुद्ध न नगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है न पुलिस प्रशासन। दरअसल भभुआ शहर में इन दिनों ई रिक्शा की बाढ़ आई हुई है। शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं जिस पर ई रिक्शा नहीं दिख जाय।

हर सड़क पर इनका कब्जा है। कभी कभी तो सवारी बैठाने के चक्कर में ये हदें पार कर देते हैं। किसी भी सड़क पर कहीं भी रिक्शा खड़ी कर देते हैं। इसी बीच इनके बगल में और दो तीन रिक्शा खड़े हो जाते हैं। आधी सड़क पर तो ठेला वाले पहले से कब्जा जमाए रहते हैं। बची खुची जगह में ई रिक्शा के खड़े हो जाने से सड़क पूरी तरह जाम हो जाती है।
चौक-चौराहों पर मौजूद पुलिस का भी इनमें नही दिखता भय: बता दें कि शहर के एकता चौक व पटेल चौक समेत विभिन्न चौकों पर पुलिस भी तैनात रहती है,लेकिन ई रिक्शा वालों को इनका तनिक भी भय नही दिखता। इनमें कई ई रिक्शा चालक तो ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रफिक नियमों तक का भी ज्ञान नहीं है।

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