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बैठक:कृषि पदाधिकारियों व कर्मियों के साथ अभियंता ने की बैठक

रामपुरएक घंटा पहले
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गुरुवार की रामपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में पटना से आए कृषि विभाग के अभियंता आरके वर्मा ने प्रखंड के कृषि विभाग के पदाधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक कर संचालित योजनाओं के बारे में चर्चा किया।बैठक के दौरान कृषि विभाग की जो भी योजनाएं संचालित हो रही है,उन योजनाओं की समीक्षा की। कैसे लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है और कैसे पहुंचाया जाएगा सभी प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उक्त पदाधिकारी ने खेतों में धान की फसल कट जाने के बाद उसके बचें अवशेष पराली को नहीं जलाने को लेकर चर्चा किया। पराली को नहीं जलाकर उसका प्रबंधन करने के बारे में जानकारी दिया। इसके साथ ही खेतों में ट्रैक्टर को एसएमएस लगाकर चलाने के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र एसएमएस की खरीदारी पर 75% की अनुदान तो एससी,एसटी के किसानों को एसएमएस की खरीदारी पर 80% का अनुदान लाभ मिलेगा।

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