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हार्वेस्टर:पर्यावरण हो रहा प्रदूषित, बिना रीपर नहीं चलेंगे हार्वेस्टर

भभुआएक घंटा पहले
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  • पराली जलाते पकड़े जाने पर होगा केस, तीन वर्षों तक नही मिलेगा योजनाओं का लाभ

पर्यावरण प्रदूषण गंभीर समस्या बनती जा रही है। सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है। खेतों में पराली जलाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना रीपर के हार्वेस्टर नहीं चलेंगे। दरअसल खेतों में पराली जलाने की प्रथा की वजह से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। हार्वेस्टर से फसल की कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेष को कुट्टी के रूप में परिवर्तित करने के लिए हार्वेस्टर सिस्टम में रीपर लगाना अनिवार्य किया जा चुका है। प्रेस वार्ता का डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इसकी वजह से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन हार्वेस्टर में रीपर सिस्टम नहीं लगेगा उन्हें सीज किया जाएगा।

इसके अलावा हार्वेस्टर मालिक और खेत के मालिक पर भी कार्यवाही की जाएगी। मिट्टी के फसलों के अवशेष जलाने से उत्पादन में सहयोग करने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं किसान मित्र मर जाते हैं।खेतों में आग लगाने से माइक्रोराईजा के मर जाने से खेतों में जल धारण करने की क्षमता घट जाती है। जिससे खेत जल्द सूख जाता है। जन जागरूकता अभियान के तहत प्रत्येक प्रखंड के सभी पंचायतों के गांव में जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।डीएम ने हार्वेस्टर मालिकों से अनुरोध किया है कि स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाकर हैं फसलों की कटाई कटाई करें फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्र हैप्पी सीडर सुपर सीडर स्ट्रॉ रीपर रोटरी मल्चर पर भी प्रति 75% का अनुदान दिया जा रहा है।

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