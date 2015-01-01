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भभुआ:मतगणना के पहले ही महागठबंधन ने तीनों सीट पर जीत का किया दावा

भभुआ3 घंटे पहले
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राष्ट्रीय जनता दल कैमूर इकाई की एक बैठक जिला अध्यक्ष अकलू राम के नेतृत्व में गुरुवार को कार्यालय में हुई। जिसमें चारों विधानसभा में नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी भाग लिए। बैठक में समीक्षा के उपरांत मतगणना के पहले ही हर्ष व्याप्त की बात कही गई। इसके लिए जिले के सभी मतदाताओं को राजद की ओर से धन्यवाद भी दिया गया और साथ ही राजद सहित महागठबंधन के सभी घटक दल के नेताओं पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को भी राजद की ओर से बधाई दी गई।

चुनाव में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में पार्टी के उम्मीदवार के विरोध में कार्य करने वाले लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक में डॉ पुनीत कुमार सिंह, सुरेश सिंह, अवधेश कुशवाहा,बनारसी यादव, इस्लाम अंसारी, नंदकुमार सिंह, सरफराज, सुभाष सिंह, जगनारायण यादव व भरत सिंह के अलावा कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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