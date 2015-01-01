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लापरवाही:नियम के विरुद्ध शिक्षकों की हो रही फर्जी नियुक्ति

भभुआएक घंटा पहले
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  • विभाग के विभागीय व प्रशासनिक कार्यों में हो रही अनावश्यक दखलअंदाजी
  • अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के कागजातों की होगी जांच

जिला अपीलीय प्राधिकार के विभागीय नियम के विरुद्ध शिक्षकों की अवैध और फर्जी नियुक्ति सहित विभागीय नियम के विरुद्ध अनियमितता पूर्ण आदेश निर्गत करने एवं विभागीय प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक दखल देने के विरुद्ध डीपीओ स्थापना ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार कैमूर द्वारा विभागीय नियम के विरुद्ध शिक्षकों के अवैध फर्जी नियोजन हेतु अनियमितता पूर्ण आदेश निर्गत करने एवं विभागीय प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक रूप से दखलअंदाजी की जा रही है।

इस बारे में शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना दयाशंकर सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में इस मामले को उठाया गया था। जिसके बाद अपर मुख्य सचिव ने लिखित रूप से इसकी शिकायत करने का निर्देश दिया था। इस मामले में अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा विभिन्न मामलों में अनियमितता पूर्ण कार्रवाई का आदेश निर्गत किया गया है। जिसमें पुलिस निरीक्षक सह जांचकर्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा शिक्षक जवाहर सिंह एवं विजय कुमार मिश्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश है।

अपीलीय प्राधिकार के विरुद्ध डीपीओ ने अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र

डीपीओ स्थापना आदेश को किया गया रद्द
इस मामले में शिक्षक को पुनः बहाल कर दिया गया। विजय कुमार मिश्र के मामले में जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि न्याय हित में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के आदेश को रद्द किया जाता है। वेतन भुगतान के रोक को हटाया जाता है।इस मामले में डीपीओ स्थापना ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया है। जिला अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के कागजातों की जांच भी शुरू हो चुकी है।

सभी शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की होगी जांच
जिला अपीलीय प्राधिकार से के आदेश से नियुक्त किए गए शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक पत्रों की जांच की जाएगी। इस मामले में चैनपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षक जो जिला अपीलीय प्राधिकार से के आदेश से नियुक्त हैं। जिसमें कहा गया है कि पुलिस निरीक्षक जांचकर्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पत्र के आलोक में उच्च न्यायालय पटना में दायर पारित न्याय आदेश के अनुसार नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों एवं मेधा सूची की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा की जा रही है।

कागजात नहीं देने पर शिक्षकों का वेतन होगा बन्द
विलंब की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित शिक्षक की होगी।माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में वेतन बंद करते हुए उच्च अधिकारी को सूचित किया जाएगा। प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि जिला अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षकों को इसकी सूचना देंगे। चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों में जिला अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष नियुक्त किए गए शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी।

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