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शिकायत:जिले में धान खरीद में समस्या होने पर किसान डीसीओ से करें शिकायत

भभुआ2 दिन पहले
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धान खरीद में किसी भी प्रकार की समस्या के जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। धान क्रय केंद्र पर किसानों द्वारा दिए जाने वाले आवश्यक का कागजातों में रैयत किसानों को रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक की छायाप्रति,आधार कार्ड जमीन का अद्यतन रसीद एलपीसी देना होगा।

किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जाएगी।जबकि गैर रैयत किसानों को रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आधार कार्ड घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। डीएम ने बताया कि धान खरीद पर नजर रखने के लिए सभी प्रखंडों में फ्लाइंग स्क्वायड टीम का गठन किया गया है। धान अधिप्राप्ति की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।

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