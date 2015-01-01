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  • Farmers Should Examine The Soil Of The Fields, Only Then The Quantity Of Fertilizer Will Be Decided, Information Given About The Schemes

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कृषि:किसान खेतों की मिट्टी की जांच कराएं, तभी उर्वरक की मात्रा तय की जाएगी, योजनाओं की दी जानकारी

भभुआ2 दिन पहले
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  • कोहारी में कृषि विशेषज्ञाें ने किसान चौपाल लगा बताया सरकार की संचालित योजनाएं

कृषि विभाग की ओर से कोहारी में किसान चौपाल लगा। इस आयोजन में किसानों को खेती किसानी से संबंधित कई जानकारियां विस्तार से दी गई। वहीं किसानों को उनके हित में सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक रजनीश कुमार ने किसानों को जानकारी देते हुए कहा कि फसल प्रबंधन से कई फैसले ली जा सकती हैं।

इस विधि से उत्पादकता भी अच्छी होती है। इससे किसानों का आर्थिक लाभ होगा। इस दिशा में किसानों को प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो किसान खेती की मिट्टी की जांच कराएं। इससे यह होगा कि कौन सा उर्वरक कब देना है यह तय हो सकेगा। इस पर फसल आधारित होगा। तब उत्पादकता भी बेहतर मिलेगी।

प्रायः देखा जाता है कि किसान मनमाने तरीके से यूरिया के अलावा अन्य रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। जिसका अपेक्षा के अनुकूल फायदा नहीं मिल पाता। इससे नुकसान ही हो जाता है। यही वजह है कि वह मिट्टी के गुणवत्ता नहीं जान पाते।
कहा गया- पराली फूंके नही वह सड़-गलकर वह खाद बन जाएगा
किसानों के बीच पराली जलाने के नुकसान को भी बताया बताया गया। कहा कि जिन किसानों को फसल के अवशेष की जरूरत ना हो वह अपने खेतों में ही फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र के द्वारा उसे टुकड़े कर खेत में बिखेर दें। सड़-गलकर वह खाद बन जाएगा। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। हालांकि किसान अवशेष का संग्रह कर इससे भी मुनाफा कमा सकेंगे। क्योंकि पशु चारा के उपयोग आने वाला अवशेष भी अच्छी कीमत में बिक रहा है।
बागवानी से संबंधित संचालित योजनाओं को भी बताया: ड्रिप इरिगेशन से फसलों को होने वाले लाभ के संदर्भ में भी बताया। हालांकि विभाग की ओर से आयोजित चौपाल में किसानों की संख्या कम रही। चौपाल के आयोजन के पहले ही ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, किसान सलाहकार, पंचायत स्तरीय कर्मियों के जरिए इसकी जानकारी दी गई थी।

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