पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कार्रवाई:भभुआ में तैनात बक्सर की महिला के सुसाइड कांड में पति समेत चार पर एफआईआर दर्ज

भभुआ3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मृत महिला कांस्टेबल के पिता ने दर्ज कराई सदर थाना भभुआ में एफआईआर

भभुआ में तैनात बक्सर की महिला के सुसाइड कांड में ससुराल पक्ष के पति समेत चार लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सदर थाना में दिए गए एफआईआर के आवेदन में बक्सर जिले के पांडेय पट्टी गांव निवासी मृत महिला कांस्टेबल के पिता अवधेश कुमार सिंह ने कहा है कि उनकी पुत्री रिभा कुमारी ( 28 वर्ष) बिहार पुलिस में थी। वह कैमूर भभुआ जिला बल में पदस्थापित थी।

12 मई 2018 को रिभा की शादी बक्सर जिले के बड़की बसौली गांव निवासी स्वर्गीय राम कुमार सिंह के पुत्र धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ हुई थी। इस दौरान सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप स्वरूप सामान भी दिया गया था। शादी के पश्चात जब मेरी पुत्री ससुराल आई तो 15-20 दिनों तक सब कुछ ठीक-ठाक रहा।

कुछ दिनों बाद मेरे दामाद का भाई वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा मुझे बक्सर रेलवे स्टेशन के पास बुलाया गया। मेरे पहुंचने पर एक जमीन दिखलाया गया और कहा गया कि इसे मैं लेना चाहता हूं। 1 सप्ताह बाद उसने अपने कमरे पर बुलाया और उसकी मां सुकवरिया देवी, पत्नी सीमा देवी ने कहा कि शादी आप नौकरी वाले लड़के से किए हैं, लेकिन दहेज में कुछ नहीं दिए।

इस दौरान मेरा दामाद धर्मेंद्र सिंह जो ओडिशा में फिलहाल तैनात है कहा कि यह जमीन भैया को खरीद दीजिए, नही तो मामला बिगड़ जाएगा। इसी बीच मेरी पुत्री एक बच्चे को जन्म दी। इस दौरान मेरा दामाद 2020 के जुलाई माह में छुट्टी पर घर आया था। मेरी पुत्री को जमीन खरीदवाने के लिए मारा-पीटा और तलाक देने की बात कहने लगा।
नया मामला 5 लाख की डिमांड कर ट्रक खरीदने का आया
महिला मृत महिला कांस्टेबल के पिता ने कहा है कि नया मामला 5 लाख रुपये की डिमांड कर ट्रक खरीदने का आया। इस दौरान मेरी पुत्री जो भभुआ जिला पुलिस बल में तैनात थी, उससे 2 लाख और मुझसे 5 लाख रुपये की डिमांड की जाने लगी। इस दौरान मेरी पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। जिससे तंग आकर वह बीते 13 अक्टूबर की रात पुलिस लाइन भभुआ स्थित भवन में आत्महत्या कर ली।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें